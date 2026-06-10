Сказочные персонажи не вернутся в сквер Пушкина

В сквере Пушкина в Пензе уже не будет сказочных персонажей. Их размещение не было предусмотрено проектом капитального ремонта, который проводился летом 2020 года, сообщили в городской администрации.

Те фигуры, что стояли в сквере раньше, с течением времени и под воздействием осадков пришли в негодность и были утилизированы.

Сказочными героями из произведений Пушкина сквер населили в 2012 году. Там расположили былинный камень с надписью: направо пойдешь - челом бить будешь (направление на мэрию), налево - на чужбину попадешь (указание на вокзал), прямо - правду найдешь (создатели сказочного сквера намекали на Пушкина, бюст которого установлен в центре сквера). В зоне отдыха разместили Кощея Бессмертного, Русалку, Кота Ученого, Золотую Рыбку, Старуху у разбитого корыта, избушку на курьих ножках - всего около двух десятков фигур.

Одним горожанам пришлось по вкусу украшение сквера, другие его раскритиковали, посчитав уместным только для детского городка в райцентре.

Теперь в сквере Пушкина пустынно. В 2025 году там пришлось вырубить много деревьев из-за поражения ясеневой златкой - они погибли, полностью высохли.