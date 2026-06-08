Ночные крики в Маньчжурии и на ГПЗ стихли после приезда Росгвардии

В минувшие выходные в Пензе громкие крики по ночам во дворах в Маньчжурии и на ГПЗ закончились приездом Росгвардии.

Первый сигнал поступил на пульт дежурного в субботу, 6 июня, около 00:30. Молодежь собралась во дворе дома на улице Ново-Казанской и досаждала жителям громкими разговорами.

«Прибывший на место экипаж Росгвардии выявил компанию подростков. С нарушителями была проведена обстоятельная профилактическая беседа. Осознав неправомерность своего поведения, молодые люди разошлись по домам», - сообщили в областном управлении Росгвардии.

7 июня в 23:30 аналогичный вызов поступил с улицы Измайлова. Людям мешали спать громкий смех и крики, доносившиеся с детской площадки. Там встретились молодые люди в возрасте 20-23 лет.

«Пресечь нарушение тишины также удалось оперативно. Сотрудники вневедомственной охраны установили личности всех участников шумного собрания и разъяснили им меры административной ответственности за подобные правонарушения», - рассказали в Росгвардии.

В ведомстве напоминают жителям Пензенской области: соблюдение тишины в ночное время - это не просьба, а требование регионального законодательства.