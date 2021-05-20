Внутриквартальную дорогу на Кронштадтской перекрыли блоками

Жителей Кронштадтской лишили внутриквартальной дороги. У торца дома № 10 рабочие установили бетонные блоки. Перегородили проезжую часть и выделили внушительных размеров участок для организации у бокового фасада № 8а.
«Они перекрыли дорогу, здесь не проедет пожарная. Куда ехать? Вдоль домов - назад пути не будет. С коляской люди не пройдут», - рассказала пензячка Татьяна Николаевна.
С площадки при виде камеры оператора «Службы 11» мгновенно исчезли все, кто имел отношение к работам.
Сотрудники поликлиники тоже возмущены: пациентов подвозить к крыльцу действительно станет труднее.
У местных в голове не укладывается, как можно перекрыть существовавшую с момента застройки района асфальтированную дорогу.
«Здесь проезжают машины, люди ходят. С какой стати здесь должен быть забор? Здесь проезд вдоль дома. Это всегда запланировано для чего-то, здесь асфальтировалось. Для чего сейчас загораживают? Это вообще нонсенс!» - возмутилась Галина Геннадьевна.
«Порядка никакого нет, деревья все срубили, мусор накидали. А как сделать стоянку - значит, нашли», - пожаловалась Светлана Абрамова.
В администрации города сразу прокомментировать ситуацию не смогли. Представители муниципалитета начали выяснять законность ограждения участка у дома № 8а на Кронштадтской и установки блоков на внутриквартальной дороге.
penzainform.ru писал(a):Когда вы пензюки, сами дороги перекрываете "шобы нихто не ездил, а то ездют и ездют", вас, проблемы вашей же жизни и здоровья не волнуют, а как только, вам перекрыли другие, так вы сразу вонь поднимаете...