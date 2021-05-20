Внутриквартальную дорогу на Кронштадтской перекрыли блоками

20.05.2021 | 21:04

Жителей Кронштадтской лишили внутриквартальной дороги. У торца дома № 10 рабочие установили бетонные блоки. Перегородили проезжую часть и выделили внушительных размеров участок для организации у бокового фасада № 8а.

«Они перекрыли дорогу, здесь не проедет пожарная. Куда ехать? Вдоль домов - назад пути не будет. С коляской люди не пройдут», - рассказала пензячка Татьяна Николаевна.

С площадки при виде камеры оператора «Службы 11» мгновенно исчезли все, кто имел отношение к работам.

Сотрудники поликлиники тоже возмущены: пациентов подвозить к крыльцу действительно станет труднее.

У местных в голове не укладывается, как можно перекрыть существовавшую с момента застройки района асфальтированную дорогу.

«Здесь проезжают машины, люди ходят. С какой стати здесь должен быть забор? Здесь проезд вдоль дома. Это всегда запланировано для чего-то, здесь асфальтировалось. Для чего сейчас загораживают? Это вообще нонсенс!» - возмутилась Галина Геннадьевна.

«Порядка никакого нет, деревья все срубили, мусор накидали. А как сделать стоянку - значит, нашли», - пожаловалась Светлана Абрамова.

В администрации города сразу прокомментировать ситуацию не смогли. Представители муниципалитета начали выяснять законность ограждения участка у дома № 8а на Кронштадтской и установки блоков на внутриквартальной дороге.