Из жизни

Внутриквартальную дорогу на Кронштадтской перекрыли блоками

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Жителей Кронштадтской лишили внутриквартальной дороги. У торца дома № 10 рабочие установили бетонные блоки. Перегородили проезжую часть и выделили внушительных размеров участок для организации у бокового фасада № 8а.

«Они перекрыли дорогу, здесь не проедет пожарная. Куда ехать? Вдоль домов - назад пути не будет. С коляской люди не пройдут», - рассказала пензячка Татьяна Николаевна.

С площадки при виде камеры оператора «Службы 11» мгновенно исчезли все, кто имел отношение к работам.

Сотрудники поликлиники тоже возмущены: пациентов подвозить к крыльцу действительно станет труднее.

У местных в голове не укладывается, как можно перекрыть существовавшую с момента застройки района асфальтированную дорогу.

«Здесь проезжают машины, люди ходят. С какой стати здесь должен быть забор? Здесь проезд вдоль дома. Это всегда запланировано для чего-то, здесь асфальтировалось. Для чего сейчас загораживают? Это вообще нонсенс!» - возмутилась Галина Геннадьевна.

«Порядка никакого нет, деревья все срубили, мусор накидали. А как сделать стоянку - значит, нашли», - пожаловалась Светлана Абрамова.

В администрации города сразу прокомментировать ситуацию не смогли. Представители муниципалитета начали выяснять законность ограждения участка у дома № 8а на Кронштадтской и установки блоков на внутриквартальной дороге.

Источник — ТРК «Наш дом», Наталья Васильева
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Гость||

penzainform.ru писал(a):

«Они перекрыли дорогу, здесь не проедет пожарная.
Когда вы пензюки, сами дороги перекрываете "шобы нихто не ездил, а то ездют и ездют", вас, проблемы вашей же жизни и здоровья не волнуют, а как только, вам перекрыли другие, так вы сразу вонь поднимаете...

Гость||

Объявление на авито дайте - продам блоки бетонные, самовывоз. Кому надо - приедут заберут.

Имя: Гость
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