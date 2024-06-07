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Учеба

Более 1 500 человек выбрали ЕГЭ по информатике и иностранным языкам

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В пятницу и субботу, 7 и 8 июня, в Пензенской области 11-классники сдадут экзамены по информатике в компьютерной форме и иностранным языкам (устная часть). Оба испытания будут проходить в два дня.

Информатику выбрали 1 097 человек, английский язык - 420, немецкий - 4.

«В эти дни в области будут работать 20 пунктов проведения экзаменов, в том числе 7 ППЭ в Пензе. Продолжительность ЕГЭ по информатике составляет 3 часа 55 минут, по иностранным языкам - 17 минут», - сообщили в пресс-службе регионального министерства образования.

Минимальное количество баллов ЕГЭ, необходимое для поступления в вузы, по информатике составляет 40 баллов, по иностранным языкам (устная часть) - 22 балла.

Письменную часть выпускники будут сдавать 11 июня. В этот же день в экзаменационном графике стоят биология и история.

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