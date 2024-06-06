6 июня пензенские 9-классники будут сдавать ОГЭ по математике

В четверг, 6 июня, пензенские 9-классники будут сдавать ОГЭ по второму обязательному предмету - математике.
Школьникам предстоит решить 25 заданий: первые 19 - это базовые вопросы, за которые можно получить по 1 баллу; еще 4 задачи среднего уровня (по 2 балла) и 2 - высшего (по 2 балла).
Если в последних 6 заданиях допущена вычислительная или терминологическая ошибка, но общий ход рассуждений верен, ученик получит 1 балл.
Продолжительность экзамена - 3 часа 55 минут. Свои результаты ребята узнают не позднее 17 июня. Резервный день для сдачи математики - 27 июня.
Основной период ОГЭ стартовал 21 мая и продлится до 2 июля. ОГЭ по первому обязательному предмету - русскому языку - состоялся 3 июня.
В 2024 году в ГИА-9 принимают участие 13 380 обучающихся Пензенской области.
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