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Учеба

9-классники готовятся к сдаче ОГЭ по русскому языку

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В понедельник, 3 июня, пензенские 9-классники будут сдавать ОГЭ по русскому языку. Это один из обязательных предметов наряду с математикой.

Экзаменационная работа состоит из трех частей. В рамках первой нужно написать сжатое изложение прослушанного текста. Вторая предполагает выполнение 11 заданий на знание орфографии, синтаксиса, пунктуации, грамматики, лексикологии и фразеологии и других разделов языкознания. Третья часть подразумевает написание сочинения на основе прочитанного текста по одной из трех тем (на выбор).

На все отводится 3 часа 55 минут. Свои результаты школьники узнают не позднее 13 июня. Резервный день для сдачи русского языка 24 июня.

Основной период ОГЭ стартовал 21 мая и продлится до 2 июля. Следующий экзамен состоится 6 июня, это будет математика.

В 2024 году в ГИА-9 принимают участие 13 380 обучающихся Пензенской области.

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