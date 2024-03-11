В Кузнецке постараются не прерывать учебный процесс из-за выборов

11.03.2024 | 13:04

В Кузнецке подумают над тем, как организовать учебный процесс в дни предстоящих выборов. Такую задачу перед руководством местного управления образования поставил глава города Сергей Златогорский.

Дело в том, что практически все учебные заведения, кроме лицея № 21, являются пунктами размещения избирательных участков. А выборы Президента РФ, которые в этом году будут проходить с 15 по 17 марта, захватят и рабочий день.

«Если есть возможность совместить учебу с выборами, надо все это согласовать», - высказался Сергей Златогорский на совещании в администрации Кузнецка в понедельник, 11-го числа.

«Родители четко должны знать режим работы в пятницу и в понедельник», - добавил он.

Также глава города поручил уделить особое внимание вопросам доступности избирательных участков, под которой подразумевается в том числе уборка снега и льда с прилегающей территории.

«Погода пока благоприятствует нам», - заключил он.