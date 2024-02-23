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Учеба

На уроках физкультуры детей хотят научить ушу и игре в гольф

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Школьники Пензенской области могут освоить на уроках физкультуры игру в гольф, скалолазание или ушу. Такие новые модули предложили добавить в Минпросвещения РФ.

Соответствующий проект приказа размещен на официальном сайте нормативно-правовых актов.

«В рамках исполнения перечня поручений Президента РФ по итогам заседания Совета при Президенте Российской Федерации по развитию физической культуры и спорта, состоявшегося 10 сентября 2021 года, в программе учебного предмета «Физическая культура» расширено количество модулей по отдельным видам спорта», - отмечается в пояснительной записке к документу.

В предмет «Физическая культура» хотят включить модули не только по гольфу, ушу и скалолазанию, но также по спортивному туризму, хоккею на траве, тяжелой атлетике, перетягиванию каната, конькам, теннису, различным видам единоборств.

В министерстве разработали модули по компьютерному спорту, техникам фигурного катания, народным танцам.

Если документ утвердят, новшества появятся в школах уже с 1 сентября 2024 года.

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