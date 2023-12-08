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Учеба

Количество закрытых на карантин классов снова увеличилось

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Количество закрытых на карантин классов в Пензенской области приблизилось к 650. Таковы данные на пятницу, 8 декабря, предоставленные региональным министерством образования.

Из-за ОРВИ закрыты 548 классов в 106 школах, а также 63 группы в 22 детских садах. По причине внебольничной пневмонии распущены 101 класс в 45 школах и 16 групп в 13 детсадах.

«Наибольшее количество классов, закрытых на карантин по пневмонии, приходится на Пензу (82), Бессоновский район (8), Кузнецк (5)», - уточнили в минобре.

Полностью на карантине по ОРВИ находятся 4 школы: в Башмаковском (1), Камешкирском (1), Колышлейском (2) районах. Закрыт 1 детский сад - в Спасском районе.

По данным на 5 декабря, на карантине были 96 классов по пневмонии и 401 - по ОРВИ. На 1 декабря - 75 по пневмонии и 263 по ОРВИ.

Ранее в региональном минобре рассказали, как пропустившие уроки школьники будут наверстывать упущенное. «Образовательный процесс не остановлен. Детям даются задания, не связанные с изучением нового материала. После завершения карантина школы внесут корректировку в программы, и за счет часов, которые предусмотрены на обобщение и повторение, либо за счет уплотнения содержания материала, который ребята пропустили, он будет изучен в полном объеме. Поэтому проблем с получением образования не должно быть и не будет», - объяснили в минобре.

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