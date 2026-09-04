В пензенских школах начались уроки с региональным акцентом

Учеба

В пензенских школах начались уроки с региональным акцентом
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В сентябре в школах Пензенской области, как и в России в целом, начались уроки с региональным акцентом «Россия - мои горизонты».

Занятия проводятся среди 6-11-х классов. Их цель - помочь ребятам осознанно подойти к выбору профессии, продемонстрировать многообразие отраслей экономики и современные достижения страны.

«Главное нововведение учебного года - усиление регионального компонента курса. 8 занятий из 34 теперь отводится на знакомство с особенностями рынка труда, приоритетными отраслями и ведущими работодателями Пензенской области», - отметили в минобре.

Речь пойдет о машиностроении, строительстве, транспорте, медицине, интернете и телекоммуникации.

«Особое внимание уделят знакомству с аграрными профессиями: в регионе в этом учебном году работают 26 профильных предпрофессиональных аграрных классов», - добавили в ведомстве.

Сохранены и такие обязательные компоненты, как построение образовательных маршрутов, изучение структуры системы образования России, учет личностных качеств при выборе профессии, взаимодействие с родителями. Пройдут и ключевые отраслевые уроки, посвященные государственным праздникам и памятным датам.

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