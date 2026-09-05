Врачи перечислили признаки перегруженности ребенка учебой

Учеба

Врачи перечислили признаки перегруженности ребенка учебой
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На перегруженность ребенка учебой указывают несколько признаков, среди них жалобы на здоровье. Об этом рассказали специалисты Пензенского областного центра общественного здоровья и медпрофилактики.

К физическим признакам перегруженности учебой они отнесли:

- усталость, которая не проходит даже после полноценного ночного сна;

- частые жалобы на боль в животе или голове перед школой;

- нарушения сна (трудности с засыпанием, частые пробуждения, кошмары);

- резкое изменение аппетита (отказ от еды или, наоборот, переедание);

- частые простуды и снижение иммунитета;

- изменение веса (стремительное похудение).

Также на это состояние могут указывать такие изменения поведения ребенка:

- раздражительность, злость или слезы из-за пустяков;

- полная апатия, потеря интереса к увлечениям, друзьям;

- ухудшение памяти, рассеянность при выполнении уроков;

- желание уединиться, закрыться в комнате и не общаться с близкими;

- отказ идти в школу или делать домашнюю работу.

Как показывают исследования, до 40% младшеклассников страдают из-за перегруженности учебой, среди подростков таких еще больше - до 70%.

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