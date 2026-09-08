8 сентября пензенские школьники пересдадут ЕГЭ по математике

Во вторник, 8 сентября, в Пензенской области, как и во всей России, состоится пересдача ЕГЭ по математике базового уровня в рамках дополнительного периода.

Это время для тех, кто:

- не смог преодолеть минимальный порог на экзаменах в основной период;

- пропустил ЕГЭ по уважительной причине, подтвержденной документально;

- был удален с экзамена за нарушение порядка.

В Пензенской области пересдать математику планируют 32 человека, уточнили в региональном минобре. ЕГЭ будет оцениваться по 5-балльной системе, участнику для получения аттестата необходимо набрать не менее 3 баллов.

Дополнительный период стартовал 4 сентября с пересдачи ЕГЭ по русскому языку и завершится 25-го числа резервным днем для обоих обязательных предметов.