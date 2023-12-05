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Учеба

В Пензенской области на карантин закрыли почти 500 классов

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Ситуация с заболеваемостью в школах Пензенской области остается сложной. Об этом начальник управления образовательной политики в сфере общего и дополнительного образования Алексей Кирсанов сообщил на брифинге, состоявшемся во вторник, 5 декабря.

По пневмонии закрыто 96 классов в 42 школах, болеют 157 человек. По ОРВИ закрыт 401 класс в 91 школе, отсутствуют 15 484 человека.

Полностью закрыты по ОРВИ 3 школы: 1 - в Камешкирском районе и 2 - в Колышлейском.

Для сравнения: на 1 декабря в Пензенской области были распущены 338 классов (75 в 31 школе - по пневмонии, 263 в 65 школах - по ОРВИ) и 74 группы (12 в 12 детсадах - по пневмонии, 62 в 22 детсадах - по ОРВИ). По ОРВИ полностью были закрыты 3 школы (Колышлейский район) и 1 детсад (Спасский район). В связи с коронавирусом коллективы не расформировывались.

На 1 декабря пневмония была выявлена у 144 учеников, на 28 ноября - у 92.

Механизм ухода на карантин ранее описал первый замминистра образования Алексей Фомин: «Занятия прекращаются, дети находятся дома и получают задания от классных руководителей и педагогов-предметников для повторения выученного материала и для его закрепления. Карантинные мероприятия продолжаются в зависимости от заболевания, но чаще всего это порядка 10 дней».

Сейчас на карантин из-за пневмонии распустили 11 групп в 11 детских садах (болеют 15 малышей), из-за ОРВИ - 70 групп в 26 учреждениях (отсутствуют 6 613 человек). Закрытых из-за коронавируса групп нет.

По ОРВИ карантин длится 10 дней, по пневмонии неустановленной этиологии - тоже 10 дней, по микоплазменной пневмонии - 20.

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