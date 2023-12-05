Карантин: в минобре рассказали, как дети наверстают упущенное

05.12.2023 | 15:32

Во вторник, 5 декабря, на брифинге в региональном минобре начальник одного из управлений Алексей Кирсанов рассказал, как школьники, проведшие часть второй четверти на карантине из-за пневмонии или ОРВИ, будут наверстывать упущенное.

«Образовательный процесс не остановлен. Детям даются задания, не связанные с изучением нового материала. Чтобы дети не выпали из образовательного процесса, мы рекомендуем школам давать задания на повторение изученного материала, на подготовку к государственной итоговой аттестации, чтение художественной литературы по программе, творческие задания.

После завершения карантина школы внесут корректировку в программы и за счет часов, которые предусмотрены на обобщение и повторение либо за счет уплотнения содержания материала, который ребята пропустили, он будет изучен в полном объме. Поэтому проблем с получением образования не должно быть и не будет», - объяснил Кирсанов.

По словам чиновника, переход на дистанционное обучение в случае карантинных мероприятий не предусмотрен.

Ранее сообщалось, что на 5 декабря по пневмонии закрыто 96 классов в 42 школах Пензенской области, болеют 157 человек. По ОРВИ распущен 401 класс в 91 школе, отсутствуют чуть больше 15 тысяч человек.

Полностью закрыты по ОРВИ 3 школы: 1 - в Камешкирском районе и 2 - в Колышлейском.