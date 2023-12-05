Юрий Каленов заявил о снижении числа заболевших пневмонией на 6%

05.12.2023 | 16:27

Эпидситуация в школьных и дошкольных учреждениях Пензы начинает стабилизироваться. Об этом начальник городского управления образования Юрий Каленов заявил на брифинге, состоявшемся во вторник, 5 декабря.

«Если говорить про дошкольные организации, то мы сейчас уже наблюдаем отрицательную динамику по болеющим ОРВИ в сравнении с прошлой неделей. То же самое мы видим по количеству заболевших сотрудников. Это так называемое плато, которое не поднимается и не опускается, просто сотрудники находятся на больничном.

Что касается пневмонии, мы наблюдаем снижение на целых 6% - это очень хорошо. По коронавирусу: ни один воспитанник детского сада не болеет», - отчитался Юрий Каленов.

В школах прирост заболевших составил несколько десятых процента.

«Хочу сказать, что, да, увеличивается количество классов, находящихся на карантине, но в то же время количество заболевших обучающихся в принципе снижается. 10-дневный срок [карантина] еще не прошел, но по детским садам мы уже видим, что воспитанники ходят нормально», - отметил чиновник.

Он напомнил, что на основании письма регионального управления Роспотребнадзора были дополнительно приняты меры в виде полной отмены занятий в школах раннего развития: если в образовательной организации есть 1 ребенок, который болеет пневмонией, то в этой школе дополнительные занятия отменяются. Также отменена классная система занятий - каждый класс находится в одном помещении на протяжении учебного дня.

Особые требования сейчас и к столовым: для сотрудников обязательны соблюдение масочного режима и ношение одноразовых перчаток.

По данным на 5 декабря, в Пензе на карантин по пневмонии закрыты 80 классов в 29 школах, по ОРВИ - 223 класса в 44 школах.