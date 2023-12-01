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Учеба

С 1 декабря желающие могут подать заявление на сдачу ЕГЭ

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1 декабря стартовал прием заявлений от желающих пройти государственную итоговую аттестацию по программам среднего общего образования и сдать единый госэкзамен в 2024 году. Он продлится в течение двух месяцев - до 1 февраля.

К участию в ГИА могут быть допущены:

- обучающиеся по программам среднего общего образования (они подают документы в свои школы);

- осваивающие аналогичные программы в форме самообразования или семейного образования, а также обучающиеся по программам, не имеющим государственной аккредитации (подают документы в школы по выбору).

На сдачу ЕГЭ подают заявки:

- учащиеся (в свои школы);

- экстерны (в школы по выбору);

- выпускники прошлых лет, а также лица, обучающиеся по программам среднего профессионального образования и не имеющие среднего общего образования (в Институт регионального развития Пензенской области на Попова, 40, или в управление образования по месту жительства).

Заявление могут подать сами будущие участники или их родители при наличии паспорта и доверенности (при необходимости).

Лица с ограниченными возможностями здоровья для участия в ГИА и ЕГЭ должны приложить к заявлению оригинал или заверенную копию рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии. Инвалиды - оригинал или заверенную копию справки, подтверждающей их состояние, а также оригинал или копию рекомендаций ПМПК (при необходимости создания специальных условий).

Выпускники прошлых лет при подаче заявлений предъявляют оригиналы документов об образовании или их заверенные копии, уточнили в пресс-службе регионального минобра.

Основной период сдачи ЕГЭ в 2024 году, по проекту, начнется 23 мая с экзаменов по литературе, химии и географии, а завершится 1 июля.

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