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Учеба

Опубликован проект расписания ОГЭ и ЕГЭ на 2024 год

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В пятницу, 17 ноября, Министерство образования Пензенской области со ссылкой на федеральный портал нормативных правовых актов опубликовало расписание ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ на 2024 год.

Проекты соответствующих приказов выпустили Минпросвещения РФ и Рособрнадзор.

Досрочный период сдачи ЕГЭ пройдет с 22 марта по 22 апреля, основной - с 23 мая по 1 июля, дополнительный - с 4 по 23 сентября.

23 мая испытания для 11-классников по традиции начнутся с экзаменов по географии, литературе и химии. Русский язык школьники будут сдавать 28 мая, математику базового и профильного уровней - 31 мая.

4 июня состоится ЕГЭ по обществознанию, 10-го - по истории и физике, 7-го и 8-го - по информатике, 13-го - по биологии и иностранным языкам (письменная часть), 17-го и 18-го - по иностранным языкам (устная часть).

С 20 июня по 1 июля - резервные дни для экзаменов по всем предметам.

Досрочный период сдачи ОГЭ 9-классниками предусмотрен с 23 апреля по 21 мая, основной - с 24 мая по 2 июля, дополнительный - с 3 по 24 сентября.

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