Названы единые даты последнего звонка и выпускного в 2024 году

24.11.2023 | 09:45

В Пензенской области заранее определились с датами последнего звонка и выпускного для школьников в 2024 году.

Соответствующую информацию региональное министерство образования обнародовало в четверг, 23 ноября.

В ведомстве назвали единые даты: последний звонок для 11-классников прозвенит 24 мая, выпускные вечера состоятся 28 июня.

В 2023-м это были 25 мая и 24 июня соответственно.

В 2022-м, когда выпускники сочли 25 мая неудачной датой для последнего звонка (26-го числа начинался основной период ЕГЭ) и обратились с просьбами перенести торжество, минобр отказал, сославшись на то, что дата - традиционная для данного праздника.

В этом году экзамены у выпускников, по проекту, должны начаться с 23 мая - в этот день им предстоит сдать литературу, химию или географию. Следующий ЕГЭ (по русскому языку) намечен на 28-е число.