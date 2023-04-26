В Пензенской области названы даты последнего звонка и выпускного

26.04.2023 | 12:58

В Пензенской области определили даты последнего звонка и выпускного вечера у одиннадцатиклассников. Это 25 мая (четверг) и 24 июня (суббота) соответственно.

Такую информацию 26 апреля распространила пресс-служба регионального министерства образования.

«Дату выпускных в девятых классах определяют муниципалитеты», - отметили в пресс-службе.

25 мая - традиционный день последнего звонка в школах. Исключением для Пензенской области стал 2021 год, когда колокольчик прозвучал 22 мая (25-го числа был экзамен у девятиклассников).

В 2022-м одиннадцатиклассники тоже просили перенести дату последнего звонка, так как итоговая аттестация у ребят стартовала 26-го числа, они оставили на странице губернатора во «ВКонтакте» множество обращений, но их пожелание учитывать не стали.

«Выбор даты последнего звонка - 25 мая - обусловлен рядом причин. Во-первых, это традиционная дата для данного праздника. Во-вторых, это действительно единственный «свободный» день в плотном графике экзаменов у девятиклассников. Причем следующий экзамен для них - 27 мая. Мы понимаем, что 26 мая стартует ЕГЭ у одиннадцатиклассников. Но это экзамены не массовые, по выбору школьников, значит, и подготовка к ним осуществлялась на протяжении всего школьного курса. Первый массовый экзамен у выпускников 11-го класса - 30 мая», - заявили тогда в минобре региона.

В 2023 году основной период сдачи ЕГЭ также стартует 26 мая, в этот день ученикам предстоит показать знания по географии, литературе, химии.