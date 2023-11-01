Названы популярные направления отдыха пензенских школьников

01.11.2023 | 17:26

Стало известно, какие города пензенские школьники выбрали для отдыха во время каникул. Информация прозвучала на брифинге в администрации города во вторник, 31 октября.

«Наиболее популярными в пределах малой родины являются выезды в Никольск, Куваку, Тарханы, Наровчат, Казеевку. В целом по стране - в Саранск, Саратов, Самару, Нижний Новгород, Санкт-Петербург, Москву», - рассказали в пресс-службе мэрии.

Также детей в осенние каникулы ждут экскурсии, походы в кино, посещение музеев и театров, спортивные мероприятия и трудовые десанты в классных коллективах.

Кружки и секции в школах и учреждениях дополнительного образования работают по расписанию, уточнила начальник городского управления образования Алла Маркова.

«Каждое учреждение образования понимает: если не пригласить детей в каникулярное время и не организовать их активный и полезный досуг, то несовершеннолетние в большинстве случаев будут предоставлены сами себе. Мероприятия стараются делать интересными, чтобы вовлечь ребят», - подчеркнула Алла Маркова.