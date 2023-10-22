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Учеба

Названы причины, по которым ученики оказываются на внутришкольном учете

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В Пензенской области в детских садах, школах и колледжах получают образование 216 тысяч детей из 94,9 тыс. семей. Полными, социально благополучными из этих семей являются около 70%.

Такие данные привела заместитель министра образования региона Ирина Осетрова на заседании комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 20 октября.

«В 25% семей возможно проявление различных факторов неблагополучия. Первым звонком этого становится тот факт, когда за какие-то негативные проявления мы ставим ребенка на внутришкольный учет.

Мы добивались в прошлые годы того, чтобы было раннее выявление. Теперь мы вышли на эти показатели. Чем больше детей ставится на внутришкольный учет, тем меньше их на учете в комиссии по делам несовершеннолетних», - отметила Ирина Осетрова.

Она перечислила причины, по которым дети оказываются на внутришкольном учете. Это отсутствие достаточного внимания со стороны родителей, педагогическая несостоятельность матерей и отцов, частые семейные конфликты, уточнили в пресс-службе министерства образования.

В начале учебного года теперь составляется социальный паспорт каждой школы. Там содержится информация о семьях групп риска.

«Планируется дальнейшая работа с неблагополучными семьями. Выстраивается индивидуальный план, организуется индивидуальная и групповая работа с детьми с разной степенью неблагополучия», - добавили в минобре.

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