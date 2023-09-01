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Учеба

Олег Мельниченко подарил автобус новой школе в Засечном

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1 сентября, в День знаний, в селе Засечном Пензенского района открылась самая большая в Приволжском федеральном округе школа, построенная в рамках национального проекта «Образование».

В торжественном мероприятии, начавшемся с поднятия флага РФ и исполнения гимна, принял участие губернатор Олег Мельниченко. Он напомнил, что к учебе в новом заведении, рассчитанном на 2 425 мест, приступает 1 830 ребят, из них 290 сядут за парты впервые. В целом в двух школах микрорайона Спутник сейчас более 500 первоклассников.

«Я хочу поблагодарить за то, что наша школа получила свое воплощение, прежде всего Президента РФ, потому что в 2021 году, когда жители Спутника поставили передо мной задачу, что здесь необходимо учебное заведение, и я эту проблему озвучил, президент дал очень четкое поручение, чтобы школу в 2024 году сдали. Но мы сумели организовать строительство так, что сдается она 1 сентября 2023-го - на год раньше», - отметил глава региона.

Он выразил благодарность строителям за ту масштабную работу, которая была ими проделана, а затем обратился к главным виновникам торжества - первоклассникам и выпускникам:

«Сегодня очень важный день для первоклассников, вступивших на путь длиной в 11 лет. 12 первых классов. Есть и два 11-х класса - у вас это последний учебный год. Я хочу пожелать, чтобы он был насыщенным и содержательным, чтобы он вам запомнился и вы вспоминали бы о нем с теплотой».

Олег Мельниченко призвал родителей помогать детям на пути к знаниям, относиться ко всему с терпением и любовью. А педагогам (коллектив включает 120 человек) пожелал реализовать творческий потенциал.

В заключение выступления губернатор предложил присвоить новой школе имя ветерана Великой Отечественной войны, награжденного орденом Славы, бывшего руководителя Пензенской области Льва Ермина. Собравшиеся одобрили инициативу, 15 сентября на сессии регионального Заксобра она будет закреплена законодательно.

«Сегодня, в День знаний, мы получили замечательный подарок - новую, прекрасную, современную школу, открытия которой так долго ждали, - порадовалась директор Ольга Баландина и добавила, обращаясь к самым маленьким ученикам: «Вас не видно за букетами, но, я уверена, у вас все получится: вы наш первый первый класс!»

Она поблагодарила за «огромные светлые классы, замечательные спортивные площадки, оборудование, которое соответствует всем требованиям современного образования».

Символический ключ от новой школы стал не единственным сюрпризом - Олег Мельниченко подарил ей автобус для экскурсионных поездок.

Учебное заведение в Засечном рассчитано на 97 классов и укомплектовано в соответствии с моделью «школа полного дня». Помимо классов, здесь есть помещения для свободного творчества, информационно–библиотечный центр, оборудованный читальными залами и книгохранилищем, универсальный актовый зал, который сможет вместить до 500 человек.

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