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Учеба

По некоторым предметам в аттестаты могут вносить не оценки, а зачеты

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По учебным предметам «Музыка» и «Изобразительное искусство» в школьном аттестате допускается указание отметки «зачтено», а не привычной оценки.

Об этом «Парламентской газете» рассказала Центра образовательного законодательства и проблем правоприменения Российской академии образования Наталья Бондаренко.

Кроме того, по словам эксперта, указание отметки «зачтено» дополнительно допускается по учебному предмету «Физическая культура». Однако это касается лишь выпускников, относящихся к специальной медицинской группе для занятия физкультурой.

«Об этом прямо указано в Приказе Минпросвещения от 05.10.2020 № 546 «Об утверждении Порядка заполнения, учета и выдачи аттестатов об основном общем и среднем общем образовании и их дубликатов», — пояснила Бондаренко.

Она отметила, что в соответствии с законом «Об образовании» установление форм, периодичности и порядка текущей и промежуточной аттестации относится к компетенции образовательной организации.

«Поэтому для перехода на безотметочное обучение по указанным предметам должен быть принят соответствующий локальный акт», - объяснила она.

Родители учеников вправе инициировать этот вопрос как перед директором школы, так и перед коллегиальным органом организации, уполномоченного принимать такие локальные акты.

«Это могут быть педагогический совет школы, Совет школы и так далее. Точную информацию о компетенции органов образовательной организации можно узнать, изучив устав школы, который в обязательном порядке размещен на сайте образовательного учреждения», - посоветовала Бондаренко.

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