Пензенские ученики обязаны носить указанную школой форму

14.08.2023 | 12:10

Что делать родителям, если в школе решили сменить цвет формы, а ребенку еще впору имеющаяся? На этот вопрос в понедельник, 14 августа, ответил специалист Министерства образования Пензенской области Алексей Кирсанов во время организованного ЦУРом прямого эфира.

«Если локальными актами образовательной организации установлены требования к внешнему виду обучающихся, то их нужно соблюдать. То есть, если условно синий цвет у костюма для мальчика, серый цвет у костюма для девочки, то это правило, а не рекомендация», - отметил он.

При этом администрация школы не вправе требовать от родителей купить школьную форму в каком-то определенном магазине или у какого-то определенного поставщика.

Что же касается конкретной ситуации, о которой шла речь в вопросе, то, по мнению Алексея Кирсанова, ее можно решить в индивидуальном порядке либо с классным руководителем, либо с руководством школы.

Ранее в Управлении образования Пензы сообщали, что локальный нормативный акт о том, как должны выглядеть ученики, принимается в школах с учетом мнения советов обучающихся, родителей и педагогов. Образовательное учреждение может установить требования по макияжу, украшениям и прическам, которые делают ребята.