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Учеба

В Пензе родителям ответили, нарушает ли права школьника запрет на макияж

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Родители учеников школы № 7 в Пензе считают, что запрет на украшения, яркий макияж и экстравагантные прически, существующий в образовательном учреждении, нарушает права ребенка.

В качестве довода приводится закон «Об образовании в Российской Федерации», в котором говорится, что школы могут устанавливать требования к форме учащихся.

Однако «Положение о школьной форме и внешнем виде обучающихся», принятое в учреждении, пошло дальше.

«В пункте 4.7 этого документа запрещено следующее: экстравагантные стрижки и прически, окрашивание волос в яркие, неестественные оттенки, вечерние варианты макияжа с использованием ярких, насыщенных цветов, броши, кулоны, кольца, серьги, пирсинг», - перечислил родитель в письме в редакцию сетевого издания «ПензаИнформ».

Он отметил, что все это не относится к школьной форме.

«Устанавливать обязательные требования школа имеет право только к ней. Диктовать, какой вариант макияжа использовать, - заведомое превышение полномочий школой», - высказался автор.

В Управлении образования Пензы ответили, что локальный нормативный акт о том, как должны выглядеть ученики, принимается с учетом мнения советов обучающихся, родителей и педагогов. Школа может установить требования по макияжу, украшениям и прическам, которые делают ребята. Это не будет противоречить закону «Об образовании в Российской Федерации», ведь напрямую он не запрещает принимать подобные акты.

«Локальный акт МБОУ «СОШ № 7 г. Пензы» «Положение о школьной форме и внешнем виде обучающихся» от 28 августа 2020 года был принят на заседании педагогического совета и согласован с общешкольным родительским комитетом. Он полностью соответствует нормам действующего законодательства и не подлежит изменению», - пояснили в управлении.

В начале сентября большой резонанс вызвало сообщение матери семиклассницы о том, что классный руководитель в присутствии других учеников влажной салфеткой стер с лица ее дочери косметику.

Инцидент произошел как раз в школе № 7.

Произошедшее очень расстроило девочку и вызвало негодование у ее матери. Как рассказали в городском управлении образования, учительница встретилась с пензячкой и принесла извинения.

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