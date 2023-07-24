Озвучено, сколько выпускников не хотят учиться в Пензенской области

24.07.2023 | 13:27

Более четверти выпускников Пензенской области покидают малую родину и поступают в вузы других регионов страны.

Об этом в понедельник, 24 июля, рассказал первый заместитель министра образования Алексей Фомин в ходе прямого эфира, организованного ЦУРом.

Данных о том, сколько молодых людей, окончивших школу в 2023 году, уехали из Пензенской области, еще нет (всего ЕГЭ сдавали 4 816 человек). В 2022-м регион покинули 26% выпускников.

«Это примерно столько же, сколько в предыдущие годы. Потребность в получении образования за пределами нашего региона остается на одном уровне», - прокомментировал Алексей Фомин.

В ходе эфира замминистра также отметил, что качество образования в Пензе и районах области находится на одном уровне. В 2023 году в регионе не справились с ЕГЭ 78 выпускников, а на 100 баллов экзамен сдали 57 человек.