100-балльница: Сдать ЕГЭ на основе школьных знаний невозможно

24.07.2023 | 13:50

Подготовиться к ЕГЭ на основе тех знаний, которые дают в школе, невозможно. Так считает выпускница зареченской школы № 220 Анна Штыркова, получившая по 100 баллов на экзаменах по литературе и обществознанию и 97 - по русскому языку.

«К сожалению, действительно, того, что дают в школе, часто не хватает для успешной сдачи ЕГЭ, хотя учителя дают знания в несколько раз больше, чем от них требуется в школьной программе.

Просто программа ЕГЭ подразумевает очень глубокие знания, и в силу количества часов или еще каких-то факторов иногда в школе оказывается недостаточной подготовка», - высказалась Анна в прямом эфире, организованном ЦУРом в понедельник, 24 июля.

Девушка пояснила, что сама начала усиленно готовиться за полтора-два года до экзаменов: ходила на дополнительные уроки в школу, слушала лекции онлайн, занималась с репетитором даже во время каникул.

Отвечая на вопрос о том, что бы она посоветовала чиновникам, зареченка ответила: «Наверное, нужно поменять содержание самих экзаменов».