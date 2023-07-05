Для отстающих школьников запустят сервис «Цифровой психолог»

05.07.2023 | 13:09

Министерство просвещения РФ готово потратить почти 260 млн рублей на создание образовательного сервиса «Цифровой психолог».

Открытый конкурс в электронной форме был размещен на портале госзакупок 29 июня. Поиски поставщика услуги продлятся до 24 июля. Начальная (максимальная) цена - 259 млн 921 тыс. 512 рублей.

Согласно документам, цель проекта - «повышение доступности качественной психологической помощи всем участникам образовательных отношений, прежде всего несовершеннолетним обучающимся, испытывающим трудности в освоении основных образовательных программ».

Благодаря использованию телеком-технологий предполагается расширить возможности получения профессиональной психологической консультативной помощи школьниками и их родителями независимо от территории их проживания.

В 2024 году систему планируют запустить в эксплуатацию хотя бы в пяти регионах России. Использоваться будет единая цифровая платформа «ГосТех».

Итоги определения поставщика подведут 1 августа.