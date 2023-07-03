В Пензенской области стало еще на двух стобалльников больше

03.07.2023 | 11:08

В Пензенской области в число стобалльников вошли еще два выпускника, которые добились высоких результатов на ЕГЭ по информатике и информационно-коммуникационным технологиям (ИКТ).

Это теперь уже бывшие ученики школы имени М. Ю. Лермонтова села Засечного и школы № 3 Кузнецка.

«ЕГЭ по информатике и ИКТ третий год подряд проходил в компьютерной форме. В основной период в экзамене приняли участие 967 выпускников», - напомнили в пресс-службе областного минобра.

Таким образом, общее количество стобалльников в регионе теперь равняется 57: 15 - по литературе, 12 - по обществознанию, 9 - по химии, 8 - по русскому языку, 6 - по истории, 3 - по математике профильного уровня, 2 - по информатике и ИКТ, а также по 1 - по физике и биологии. По географии максимумом стали 96 баллов.

Основной период сдачи ЕГЭ окончился 20 июня, резервный - 1 июля. Впереди - дополнительный: 6 сентября (среда) можно будет пересдать русский язык; 12 сентября (вторник) - математику базового уровня.

15 выпускников Пензенской области не справились с ЕГЭ по двум вышеназванным обязательным предметам. Это 10 учеников из Пензы, два из Мокшанского района и по одному из Иссинского, Лунинского и Пензенского. 161 человек не сдал экзамен по одной из этих дисциплин.