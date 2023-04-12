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Учеба

В школы предлагают вернуть изучение астрономии

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Член Совета по правам человека (СПЧ) при Президенте РФ, народный учитель России Сергей Рукшин в беседе с РИА Новости выступил за возвращение в школьную программу изучения астрономии.

Он отметил, что до сих пор астрономия изучается в программах физико-математических, математико-механических факультетов в большинстве российских университетов.

«Это, безусловно, не только наблюдательная астрономия, это еще и (предмет), связанный с математикой, с небесной механикой… Человек, который не обладает культурой, повторяю, не деталями, не тонкостями, а не обладает культурой знания о мире, всегда будет открыт и доступен фальсификации, навязыванию чужих мнений и так далее», - подчеркнул Рукшин.

Кроме того, говоря о наследии, профессор отметил, что как таковое право преподавать его в школах далось человечеству непросто и не сразу. Так, официальный Ватикан признал, что Земля вращается вокруг Солнца, а не наоборот, только в 1992 году.

Также он напомнил, что астрономия, начиная с античных времен и средних веков, имела крайне важное значение для практической деятельности, для совершенно различных сторон в жизни человека. Даже церковь, которая боролась в средние века с наукой, нуждалась в астрономии и математике, поскольку христианские праздники, кроме постоянных, прикрепленных к дате календаря, бывают и переходящими, привязанными к Пасхе.

Рукшин убежден: само право преподавать астрономию - это тоже культурное достояние человечества, а астрономия как наука - часть образования каждого культурного человека.

«Поэтому мне, безусловно, близки те времена, в которые я учился в школе, наши родители учились в школе, когда человек получал основные астрономические знания», - добавил он и отметил, что эти знания не сводились к романтике древних веков, дававших красивые мифические имена созвездиям, а охватывали аспекты астрономии, которые касаются жизни современного человека.

Этих аспектов, по словам эксперта, очень много: от спутников, которыми человечество пользуется при установлении связи по телефону и интернету, до запуска ракет, до поддержания боеготовности войск и использования астрономических спутников в навигации.

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Источник — фото pixabay.com
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