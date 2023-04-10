Российские вузы заплатят за обучение отчисленных студентов

10.04.2023 | 13:59

Российские студенты, безосновательно отчисленные из иностранных университетов недружественных стран, смогут бесплатно продолжить учебу в отечественных вузах.

Такая мера поддержки описана в постановлении, подписанном премьер-министром Михаилом Мишустиным и опубликованном 10 апреля на сайте Правительства РФ.

«Студенты смогут учиться на бюджетных местах или по договорам о платных образовательных услугах. При этом стоимость такого обучения будет полностью компенсироваться за счет вуза», - пояснил Мишустин.

Также уточняется, что вступительные испытания для данной категории граждан в 2023 году будут проходить в упрощенном порядке, его определит сам вуз. Курс, на который зачислят студента, выберут с учетом его достижений.

Подробный порядок приема должны разработать в течение 10 дней с момента вступления постановления в силу.