Российские вузы заплатят за обучение отчисленных студентов

Российские студенты, безосновательно отчисленные из иностранных университетов недружественных стран, смогут бесплатно продолжить учебу в отечественных вузах.
Такая мера поддержки описана в постановлении, подписанном премьер-министром Михаилом Мишустиным и опубликованном 10 апреля на сайте Правительства РФ.
«Студенты смогут учиться на бюджетных местах или по договорам о платных образовательных услугах. При этом стоимость такого обучения будет полностью компенсироваться за счет вуза», - пояснил Мишустин.
Также уточняется, что вступительные испытания для данной категории граждан в 2023 году будут проходить в упрощенном порядке, его определит сам вуз. Курс, на который зачислят студента, выберут с учетом его достижений.
Подробный порядок приема должны разработать в течение 10 дней с момента вступления постановления в силу.
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