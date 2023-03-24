Проблему второй смены в Тепличном назвали недостаточно острой

24.03.2023 | 15:29

В одном из пензенских микрорайонов родительское сообщество возмущено изменением формы обучения.

22 марта в школе № 75 на Тепличной, 18, состоялось собрание, на котором мам и пап второклассников предупредили, что в следующем году весь поток будет учиться во вторую смену. Причина - отсутствие мест.

«Это никому не удобно!» - заявила пользовательница Ольга К. на странице губернатора во «ВКонтакте».

Она подчеркнула, что, если микрорайон расстраивается, необходимо возводить новую школу.

«Почему игнорируется указ президента о том, чтобы прекратить вторую смену во всех школах, и почему не проверяются директора таких школ, которые это допускают? Помогите, пожалуйста, решить проблему!! Вторая смена для наших детей нам не нужна!» - заявила женщина.

Ту же жалобу она озвучила в Telegram-канале PenzaInform. Там представитель центра управления регионом рассказал ей, что к 2027 году планируют построить школу на улице Зеленодольской в Веселовке, что позволит разгрузить учреждение на Тепличной, но что делать до тех пор, не объяснил.

ЦУР также заявил Ольге, что в других районах города проблема со второй сменой стоит более остро, поэтому именно там и решили строить новые учреждения.

«На сегодняшний день все бюджетные средства на строительство школ в Пензе распределены. Проблема вторых смен касается нескольких школ, где этот вопрос стоит более остро, чем в школе № 75/62, именно поэтому при планировании бюджета было принято решение о первоочередном выделении бюджетных средств на строительство школ в микрорайоне Заря и в 7-м микрорайоне Арбеково», - говорится в ответе.