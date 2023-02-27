Пензенские выпускники сдадут пробный госэкзамен

27.02.2023 | 13:47

Во вторник, 28 февраля, в Пензенской области для учеников 11-х классов пройдет региональный тренировочный экзамен по русскому языку.

В апробации будут задействованы все 29 пунктов, которые примут школьников в основной период сдачи ЕГЭ.

«Целью проведения тренировочных мероприятий является отработка организационных и технологических процедур при проведении экзаменов», - пояснили в областном минобре.

Подчеркивается, что тренировка организуется для повышения стрессоустойчивости, снижения уровня эмоционального напряжения у выпускников, знакомства с условиями и процедурой прохождения ЕГЭ.

В 2023 году все пункты будут действовать по технологии передачи экзаменационных материалов через интернет, чтобы минимизировать человеческий фактор. Сканировать бланки участников станут непосредственно в аудиториях пунктов после завершения экзамена, чтобы сократить время на первичную обработку материалов на региональном уровне.

«Проведение тренировочных мероприятий будет продолжено. 10 марта пройдет всероссийское тренировочное мероприятие по информатике и ИКТ в компьютерной форме, биологии, английскому языку (письменная и устная часть) с участием обучающихся», - заключили в министерстве образования.