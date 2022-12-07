Учеба

В Пензе проработают вопрос о привлечении детей к уборке школ

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В среду, 7 декабря, на заседании комиссии Пензенской городской думы обсудили тему трудового воспитания детей по аналогии с Советским Союзом.

Вопрос поднял депутат Алексей Савичев, которого зачастую расстраивает поведение детей, относящихся к чужому труду с пренебрежением. Он вспомнил собственное детство, когда уборка в классе или на территории школы не была чем-то зазорным.

Присутствовавшая на заседании уполномоченный по правам ребенка Елена Столярова рассказала, что сейчас в Госдуме обсуждается внесение изменений в правила трудоустройства несовершеннолетних.

По ее мнению, местные чиновники имеют возможность предложить к рассмотрению вопрос о том, чтобы подростки могли привлекаться к труду.

«Необходимо снять ограничения (сейчас они имеются, например, на уровне Роспотребнадзора) на привлечение детей к трудовым обязанностям, чтобы они могли приобретать навыки», - пояснила омбудсмен.

Депутаты приняли решение скооперироваться и выйти с инициативой в региональный Заксобр, который в свою очередь направит предложение в Госдуму. Елена Столярова выразила готовность оказать содействие.

«В возрождении трудового воспитания нет ничего страшного. Все мы мыли свои классы, и никто не сломался, вот депутатами стали», - отметил депутат Александр Смирнов.

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