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Учеба

С 1 января во всех школах станут обязательными учебные симуляторы

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С января 2023 года все российские школы должны начать использование федеральной государственной информационной системы (ФГИС) «Моя школа».

По словам первого заместителя министра просвещения Александра Бугаева, это станет обязательным условием для всех образовательных учреждений.

«Это единая платформа, которая уже сейчас тестируется, доступ к ней есть у всех регионов нашей страны, с лета она проходила апробацию в пилотных регионах, с нового года она станет обязательной для работы в школах», - заявил Бугаев на Конгрессе молодых ученых.

Замминистра отметил, что в настоящий момент система наполняется контентом, в том числе учебными симуляторами.

ФГИС «Моя школа» - это образовательная платформа с единым доступом к цифровым сервисам и учебным материалам для учащихся, педагогов и родителей.

Как отмечают создатели портала, на платформе собран проверенный образовательный и воспитательный контент, создано облачное хранилище документов, инструменты для создания, редактирования и совместной работы в режиме онлайн документов популярных форматов.

Действует тестирующая подсистема для оценки знаний учащихся и отработки ими изучаемого материала на тренажерах, видео-конференц-связь на базе «Сферума».

Родители школьников могут воспользоваться сервисами ФГИС «Моя школа», чтобы узнать расписание уроков ребенка, домашнее задание и оценки.

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