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Учеба

В пензенских школах начали писать всероссийские проверочные работы

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Валерия Барабанщикова, как и многие ее одноклассники, волновалась, повторяла правила правописания. В школах приступили к выполнению всероссийских проверочных работ. Их по решению Рособрнадзора с весны 2022-го перенесли на осень.

В первой четверти нового учебного года ребятам предстоит справиться с заданиями по нескольким предметам. Первый - русский язык.

«Помню, например, когда после шипящих «е» или «о» пишется, всякие «жи-ши», «ча-ща», - рассказала ученица школы № 36 г. Пензы Валерия Барабанщикова.

Пятиклассники пишут диктант и выполняют задания по тексту в течение 45 минут. В девятых на то, чтобы дать ответы на вопросы, отводится полтора часа.

«Ребенку совершенно бояться нечего, потому что это не контрольная, за которую ставят оценку, это просто диагностика его знаний», - подчеркнула зам. директора школы № 36 г. Пензы Ирина Любомирова.

В большей степени результаты ВПР нужны педагогам для того, чтобы выявить слабые места, понять, какие темы ребятами усваиваются легко, а какие сложнее.

Сергею Басову из восьмого только предстоит написать проверочную по русскому.

«Четвертый год уже пишем, волноваться привык. На 5 и 4 в основном учусь. Самым сложным будет, наверное, чередование корней, которое мы проходили примерно две четверти и еще повторяли в начале этого года», - отметил ученик школы № 36 г. Пензы Сергей Басов.

На проведение всероссийских проверочных работ отведено больше месяца, с 19 сентября по 24 октября. Обязательные предметы - русский язык и математика. Два еще - по выбору.

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Источник — ТРК «Наш дом», Екатерина Воробьева
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Гость||

А разве впр сдают по выбору? Вы с огэ и ЕГЭ не спутали, журналисты?

Гость||

Оценку ставят, и даже пригрозили в прошлом году, что за четверть поставят, на что сдашь, но перенесли на осень.

Гость||

учиться некогда одни проверки для сохранения стульев проверяющим тетям


Имя: Гость
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