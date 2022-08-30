Пензенские родители смогут задать вопросы министру просвещения РФ

30.08.2022 | 15:54

В среду, 31 августа, состоится Общероссийское родительское собрание. В мероприятии приглашают принять участие и жителей Пензенской области.

Собрание пройдет в форме открытого диалога с министром просвещения РФ Сергеем Кравцовым. Начало в 10:30.

Как сообщили на своей странице в соцсети «ВКонтакте» сотрудники управления образования областного центра, у пензенских родителей накопились вопросы, касающиеся образовательного процесса.

«За летний период в соцсетях пензенцы оставили более трехсот обращений», - констатировали в ведомстве.

Прямая трансляция собрания будет доступна на официальном сайте Минпросвещения России, а также на странице министерства во «ВКонтакте».

В Пензенской области также задумали провести прямой эфир с министром образования региона Алексеем Комаровым. Он был запланирован на 30 августа, но не состоялся по техническим причинам. Новую дату эфира пока не озвучивали.