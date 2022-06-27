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Учеба

Пензенский минобр подвел итоги ЕГЭ по обществознанию

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В понедельник, 27 июня, Министерство образования Пензенской области опубликовало итоги ЕГЭ по обществознанию, который выпускники сдавали 9-го числа.

Средний балл составил 64,1, 375 человек добились высоких результатов, семеро из них получили за работу 100 баллов.

«В сравнении с предыдущими годами, в 2022-м выросла доля участников ЕГЭ, которые владеют базовым понятийным аппаратом социальных наук. Кроме того, отказ от мини-сочинения позволил обучающимся сместить акценты в подготовке, сконцентрировав большее внимание на овладении необходимыми умениями и знаниями вместо заучивания готовых мини-сочинений», - констатировали в пресс-службе минобра.

В 2022 году ученики сдавали ЕГЭ по 14 предметам. По ряду из них результаты уже известны, это русский язык (средний балл - 68,7), история (62,7), профильная математика (60,1), литература (61,8), химия (61,7), а также география (53,7) и физика (52,2). По базовой математике средний показатель не оглашался.

По 100 баллов получили 8 человек, сдававших историю (7 школьников и 1 выпускник прошлых лет), 6 - русский язык, 5 - химию, 3 - литературу, 2 - профильную математику. С учетом обществознания их общее число на сегодняшний день - 31.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

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Гость||

penzainform.ru писал(a):

профильная математика (60,1)
penzainform.ru писал(a):
химия (61,7)
penzainform.ru писал(a):
физика (52,2)
Чот бледновато выглядят перспективы роста экономики и импортозамещения, на фоне великолепия гуманитарных наук...

Гость||

Дети самоизоляции и удаленки. 9 класс без экзаменов, 10-11 на удаленки - вот и результат.

Гость||

А то, что учитель сейчас дает 40% информации на уроке, а остальное на самостоятельно изучение!

Для подтверждения медали порог в 70 баллов обозначен- это нормально!?

Вот и результат действующей системы образования!

Грустно и страшно становиться за наше будущее..

Гость||

где логика,медалей сотни,а сто бальников раз два и нету.......

Гость||

Главное сейчас - результат егэ, а медаль - знак отличия и дополнительные 5 баллов при поступлении. Вот и всё.

Гость||

Гость писал(a):

А то, что учитель сейчас дает 40% информации на уроке, а остальное на самостоятельно изучение!
Примеры в студию. Кто хочет, тот из учителя сам выжмет 200 процентов, а вашим детям так оно надо, значит. Размножение проще наук.

Гость||

Факт в том, что многим надо одно и то же вдалбливать по двести раз, туговатые они, да еще и ленивые к тому же, а это уже работа репетиторов репетиторовать с недорослью, что и как отвечать, чтоб не заподозрили, что он/а дурак/дура набитые и необучаемые. Так это ваша проблема, смотреть надо лучше, кого осеменяете и под кем баба ноги раздвигаешь.

Имя: Гость
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