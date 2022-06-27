Пензенский минобр подвел итоги ЕГЭ по обществознанию

27.06.2022 | 11:44

В понедельник, 27 июня, Министерство образования Пензенской области опубликовало итоги ЕГЭ по обществознанию, который выпускники сдавали 9-го числа.

Средний балл составил 64,1, 375 человек добились высоких результатов, семеро из них получили за работу 100 баллов.

«В сравнении с предыдущими годами, в 2022-м выросла доля участников ЕГЭ, которые владеют базовым понятийным аппаратом социальных наук. Кроме того, отказ от мини-сочинения позволил обучающимся сместить акценты в подготовке, сконцентрировав большее внимание на овладении необходимыми умениями и знаниями вместо заучивания готовых мини-сочинений», - констатировали в пресс-службе минобра.

В 2022 году ученики сдавали ЕГЭ по 14 предметам. По ряду из них результаты уже известны, это русский язык (средний балл - 68,7), история (62,7), профильная математика (60,1), литература (61,8), химия (61,7), а также география (53,7) и физика (52,2). По базовой математике средний показатель не оглашался.

По 100 баллов получили 8 человек, сдававших историю (7 школьников и 1 выпускник прошлых лет), 6 - русский язык, 5 - химию, 3 - литературу, 2 - профильную математику. С учетом обществознания их общее число на сегодняшний день - 31.