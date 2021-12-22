22.12.2021 | 10:11

В Пензенской области зимние каникулы начнутся досрочно - с понедельника, 27 декабря. Информация об этом 22-го числа начала распространяться в родительских чатах. Ее подтвердили в пресс-службе регионального минобра.

«Готовится рекомендательное письмо, которое будет разослано по учреждениям. Сейчас оно находится на стадии подписания», - уточнили в министерстве.

Отдых продлится до 9 января.

Изначально планировалось, что на каникулах дети будут с 30 декабря по 9 января.