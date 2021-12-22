В Пензенской области зимние каникулы начнутся досрочно - с понедельника, 27 декабря. Информация об этом 22-го числа начала распространяться в родительских чатах. Ее подтвердили в пресс-службе регионального минобра.
«Готовится рекомендательное письмо, которое будет разослано по учреждениям. Сейчас оно находится на стадии подписания», - уточнили в министерстве.
Отдых продлится до 9 января.
Изначально планировалось, что на каникулах дети будут с 30 декабря по 9 января.
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