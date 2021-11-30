У пензенских педагогов может появиться этический кодекс

30.11.2021 | 19:21

Что можно, а чего нельзя, как себя вести в той или иной ситуации - представители сферы образования региона обсудили целесообразность принятия «Этического кодекса педагога». Иначе говоря, это схема поведения учителя во время уроков и после их окончания.

«По максимуму, конечно, избегать конфликтов, находить всегда точки соприкосновения со всеми участниками образовательного процесса, находить тот консенсус, который будет удобен для всех и будет лежать в законодательном поле», - пояснил министр образования Пензенской области Алексей Комаров.

«На какие ценности ориентироваться, нам до сих пор четко никто не сказал. Да, предлагают общечеловеческие ценности, традиционные, выбор, конечно, широкий, но «выбирайте сами, ребята», - отметила психолог Галина Редя.

Именно поэтому пензенские педагоги взяли инициативу в свои руки и собрались за круглым столом, чтобы уточнить, необходим ли их профессиональному сообществу этический кодекс или нет.

«Учителя с большим стажем не то чтобы против кодекса - они аргументируют это как «не будет ли обесцениваться статус учителя тем самым, что без кодекса мы не умеем себя вести». Молодые учителя наоборот, поддерживают кодекс», - сообщила классный руководитель гимназии № 4 «Ступени» г. Пензы Юлия Сафаева.

«Здесь надо будет искать золотую середину, и эта золотая середина будет находиться с точки зрения безусловного уважения к учителю, потому что для меня учитель - это святой человек, был всегда и всегда им остается. Но мнение родителей, которые имеют отношение к детям непосредственное и дома видят этих детей, к которым невозможно применить универсальные правила, тоже должно быть», - сделал вывод председатель совета отцов гимназии № 4 «Ступени» г. Пензы Михаил Козин.

По мнению участников круглого стола, будущий «Этический кодекс педагога» должен представлять собой небольшую брошюру с четким руководством к действию. Нигде еще в России подобного документа не существует, и Пензенская область может стать первой в этом направлении.