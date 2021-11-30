Учеба

У пензенских педагогов может появиться этический кодекс

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Что можно, а чего нельзя, как себя вести в той или иной ситуации - представители сферы образования региона обсудили целесообразность принятия «Этического кодекса педагога». Иначе говоря, это схема поведения учителя во время уроков и после их окончания.

«По максимуму, конечно, избегать конфликтов, находить всегда точки соприкосновения со всеми участниками образовательного процесса, находить тот консенсус, который будет удобен для всех и будет лежать в законодательном поле», - пояснил министр образования Пензенской области Алексей Комаров.

«На какие ценности ориентироваться, нам до сих пор четко никто не сказал. Да, предлагают общечеловеческие ценности, традиционные, выбор, конечно, широкий, но «выбирайте сами, ребята», - отметила психолог Галина Редя.

Именно поэтому пензенские педагоги взяли инициативу в свои руки и собрались за круглым столом, чтобы уточнить, необходим ли их профессиональному сообществу этический кодекс или нет.

«Учителя с большим стажем не то чтобы против кодекса - они аргументируют это как «не будет ли обесцениваться статус учителя тем самым, что без кодекса мы не умеем себя вести». Молодые учителя наоборот, поддерживают кодекс», - сообщила классный руководитель гимназии № 4 «Ступени» г. Пензы Юлия Сафаева.

«Здесь надо будет искать золотую середину, и эта золотая середина будет находиться с точки зрения безусловного уважения к учителю, потому что для меня учитель - это святой человек, был всегда и всегда им остается. Но мнение родителей, которые имеют отношение к детям непосредственное и дома видят этих детей, к которым невозможно применить универсальные правила, тоже должно быть», - сделал вывод председатель совета отцов гимназии № 4 «Ступени» г. Пензы Михаил Козин.

По мнению участников круглого стола, будущий «Этический кодекс педагога» должен представлять собой небольшую брошюру с четким руководством к действию. Нигде еще в России подобного документа не существует, и Пензенская область может стать первой в этом направлении.

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Источник — ТРК «Наш дом», Павел Лютов
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Гость||

Давайте, вводите, добивайте. Кто работать будет тогда интересно... или потом, когда кризис стукнет с педагогами, как врачам надбавки будете вводить, чтобы вернуть хоть кого-то более-менее нормального?

Гость||

Тем кто принимает эти кодексы сначала нужно отработать месяц в школе, а потом уже рассказывать про точки соприкосновения.

Гость||

Все правильно. А то некоторые учителя унижают детей. Так и говорят: Вы никто. До 18 лет.

Гость||

Причем учителя с солидным стажем

Гость||

Хорошо, что с 4-ой гимназии начали.

Гость||

Кто нибудь что нибудь понял?

Гость||

Этический кодекс должен запрещать учителям состоять в УИК и принимать иное участие в выборных кампаниях а также пропаганду религии

Гость||

Этический кодекс должен гарантировать научное мировоззрение учителя.

Гость||

Лень читать,что хотят то?

Гость||

Учитель не должен становиться зачинщиком или участником травли.

Гость||

Что хотят? Заняться воспитанием учителей, научить их вести себя.

Гость||

им должен быть запрет на работу в избирательной комиссии в той школе в которой они работают

Гость||

Этический кодекс должен напоминать учителю об уголовной статье за фальсификацию выборного процесса.

Гость||

Заняться воспитанием учителей, научить их вести себя.

___

Это верно. Низкие моральные качества и постоянная ложь.

Гость||

Ой есть есть такие учителя. Мнят из себя богиню,унизить ребёнка,как два пальца

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Имя: Гость
Комментарий:

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