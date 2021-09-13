В Пензе педагоги получают не 5 000 руб. за классное руководство

13.09.2021 | 15:11

Федеральную выплату классным руководителям Пензенской области облагают налогом. Почему так происходит, в Instagram-аккаунте врио главы региона Олега Мельниченко попросил прояснить подписчик.

«Объясните, пожалуйста, почему в Пензе федеральные 5 000, которые даны учителям за классное руководство, облагаются налогом? В итоге на руки учителям приходят 4 300, когда в других регионах получают ровно 5 000», - написал он.

Ему ответили в министерстве образования региона.

«Денежное вознаграждение за классное руководство является составной частью заработной платы педагога и учитывается при определении налоговой базы по налогу на доходы физических лиц, как и другие доходы налогоплательщика», - гласит пост.

Федеральные 5 000 рублей пензенские классные руководители начали получать с сентября 2020 года. По словам врио министра образования области Александра Воронкова, в Сурском крае позаботились о материальном поощрении педагогов: сохранены и региональные выплаты.

«Сегодня выплата за классное руководство составляет от 6 500 до 12 000 рублей. У нас есть классные руководители, которые выполняют обязанности классного руководителя в двух классах - это допускается», - рассказывал Воронков в марте.