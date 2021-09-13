Сетевое издание|18+|Понедельник|13 сен 2021|15:29
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+24oC
+25oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+23oC
+24oC
Завтра | Облачно |

Учеба

В Пензе педагоги получают не 5 000 руб. за классное руководство

Печать

Федеральную выплату классным руководителям Пензенской области облагают налогом. Почему так происходит, в Instagram-аккаунте врио главы региона Олега Мельниченко попросил прояснить подписчик.

«Объясните, пожалуйста, почему в Пензе федеральные 5 000, которые даны учителям за классное руководство, облагаются налогом? В итоге на руки учителям приходят 4 300, когда в других регионах получают ровно 5 000», - написал он.

Ему ответили в министерстве образования региона.

«Денежное вознаграждение за классное руководство является составной частью заработной платы педагога и учитывается при определении налоговой базы по налогу на доходы физических лиц, как и другие доходы налогоплательщика», - гласит пост.

Федеральные 5 000 рублей пензенские классные руководители начали получать с сентября 2020 года. По словам врио министра образования области Александра Воронкова, в Сурском крае позаботились о материальном поощрении педагогов: сохранены и региональные выплаты.

«Сегодня выплата за классное руководство составляет от 6 500 до 12 000 рублей. У нас есть классные руководители, которые выполняют обязанности классного руководителя в двух классах - это допускается», - рассказывал Воронков в марте.

Подписывайтесь на ПензаИнформ в Google News и Яндекс.Новости.

Самые важные новости в telegram-канале Penzainform.

Без негатива и лаконично. Мы в Яндекс.Дзен.

0
0
0
0
 
Гость||

не так уж классно быть классным

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте