В Пензе педагоги получают не 5 000 руб. за классное руководство

Федеральную выплату классным руководителям Пензенской области облагают налогом. Почему так происходит, в Instagram-аккаунте врио главы региона Олега Мельниченко попросил прояснить подписчик.
«Объясните, пожалуйста, почему в Пензе федеральные 5 000, которые даны учителям за классное руководство, облагаются налогом? В итоге на руки учителям приходят 4 300, когда в других регионах получают ровно 5 000», - написал он.
Ему ответили в министерстве образования региона.
«Денежное вознаграждение за классное руководство является составной частью заработной платы педагога и учитывается при определении налоговой базы по налогу на доходы физических лиц, как и другие доходы налогоплательщика», - гласит пост.
Федеральные 5 000 рублей пензенские классные руководители начали получать с сентября 2020 года. По словам врио министра образования области Александра Воронкова, в Сурском крае позаботились о материальном поощрении педагогов: сохранены и региональные выплаты.
«Сегодня выплата за классное руководство составляет от 6 500 до 12 000 рублей. У нас есть классные руководители, которые выполняют обязанности классного руководителя в двух классах - это допускается», - рассказывал Воронков в марте.
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не так уж классно быть классным