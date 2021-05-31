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Учеба

31 мая почти 1 200 пензенских выпускников напишут ЕГЭ

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В понедельник, 31 мая, стартовал основной этап сдачи единого государственного экзамена. В Пензенской области испытания в этот день проходят 1 196 выпускников. 810 сдают химию, 321 - литературу, 65 - географию.

«В этот день будет работать 21 пункт проведения экзаменов, 5 из них - в Пензе (на базе Губернского лицея, гимназии № 13, школ № 12, 37 и 47)», - уточнили в региональном министерстве образования.

Самым длинным будет экзамен по литературе - 3 часа 55 минут. На проверку знаний по химии отведено 3 часа 30 минут, по географии - 3 часа.

Пензенские выпускники узнают свои результаты до 14 июня. Минимальный балл, подтверждающий освоение программы, по географии - 37, по химии - 36, по литературе - 32.

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