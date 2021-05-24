25 мая пензенские школьники сдадут первый выпускной экзамен

24.05.2021 | 16:05

Во вторник, 25 мая, для учащихся школ Пензенской области стартует основной этап итоговой аттестации.

«В этот день для 417 выпускников 11-х классов, не планирующих поступать в вузы, пройдет государственный выпускной экзамен по русскому языку. В области будут работать 14 пунктов проведения экзаменов, из них 3 - на дому», - сообщили в пресс-службе регионального минобра.

Мероприятие начнется в 10:00. Во время испытания ученикам разрешается пользоваться орфографическими и толковыми словарями, но делать какие-либо пометки, касающиеся заданий, запрещено.

Свои результаты ребята узнают к 8 июня.

Второй выпускной экзамен - математику - они сдадут 28 мая.

Что касается единого госэкзамена (необходим тем, кто поступает в вуз), то по русскому языку он будет проводиться в два дня - 3 и 4 июня. Сдача математики профильного уровня запланирована на 7 июня.