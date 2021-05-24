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Учеба

25 мая пензенские школьники сдадут первый выпускной экзамен

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Во вторник, 25 мая, для учащихся школ Пензенской области стартует основной этап итоговой аттестации.

«В этот день для 417 выпускников 11-х классов, не планирующих поступать в вузы, пройдет государственный выпускной экзамен по русскому языку. В области будут работать 14 пунктов проведения экзаменов, из них 3 - на дому», - сообщили в пресс-службе регионального минобра.

Мероприятие начнется в 10:00. Во время испытания ученикам разрешается пользоваться орфографическими и толковыми словарями, но делать какие-либо пометки, касающиеся заданий, запрещено.

Свои результаты ребята узнают к 8 июня.

Второй выпускной экзамен - математику - они сдадут 28 мая.

Что касается единого госэкзамена (необходим тем, кто поступает в вуз), то по русскому языку он будет проводиться в два дня - 3 и 4 июня. Сдача математики профильного уровня запланирована на 7 июня.

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Гость||

А наша школа еще эту неделю учиться будет.

Гость||

И это правильно, что будут учиться, в июне весь развитый мир учится.

Имя: Гость
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