11-классникам напомнили темы перед итоговым сочинением

Министерство образования Пензенской области опубликовало список тематических направлений для итогового сочинения в 2020/2021 учебном году.
В перечне тем, над которыми предстоит рассуждать одиннадцатиклассникам:
1. Забвению не подлежит (исторические события, общественные явления, произведения искусства, память о которых не имеет срока давности).
2. Я и другие (человек среди людей; проблема конфликта, понимания, что значит «быть собой»).
3. Между прошлым и будущим: портрет моего поколения (культурные запросы, литературные пристрастия, жизненные оценки, отношения с семьей и обществом).
4. Время перемен (тема изменений, открытий, вызовов, стоящих перед человеком и человечеством).
5. Разговор с собой (внутреннее пространство человека и словесные способы его исследования - вопросы, которые человек задает себе; внутренние переживания; тема совести).
«Успешное написание итогового сочинения является для выпускников 11-х классов допуском к государственной итоговой аттестации. Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья вместо сочинения вправе выбрать изложение. Основной срок написания работы - 15 апреля», - пояснили в минобре.
Выпускники, которые получат за сочинение незачет, либо пропустят его по уважительной причине, подтвержденной документально, смогут выполнить работу 5 или 19 мая.
В этом учебном году сроки неоднократно переносили из-за неблагоприятной эпидемической ситуации. Первоначально школьники должны были писать сочинение в декабре, затем 5 апреля. В итоге было принято решение остановиться на 15 апреля.
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А про Конституцию что, темы не будет? И про Крым?