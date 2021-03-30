Учеба

11-классникам напомнили темы перед итоговым сочинением

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Министерство образования Пензенской области опубликовало список тематических направлений для итогового сочинения в 2020/2021 учебном году.

В перечне тем, над которыми предстоит рассуждать одиннадцатиклассникам:

1. Забвению не подлежит (исторические события, общественные явления, произведения искусства, память о которых не имеет срока давности).

2. Я и другие (человек среди людей; проблема конфликта, понимания, что значит «быть собой»).

3. Между прошлым и будущим: портрет моего поколения (культурные запросы, литературные пристрастия, жизненные оценки, отношения с семьей и обществом).

4. Время перемен (тема изменений, открытий, вызовов, стоящих перед человеком и человечеством).

5. Разговор с собой (внутреннее пространство человека и словесные способы его исследования - вопросы, которые человек задает себе; внутренние переживания; тема совести).

«Успешное написание итогового сочинения является для выпускников 11-х классов допуском к государственной итоговой аттестации. Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья вместо сочинения вправе выбрать изложение. Основной срок написания работы - 15 апреля», - пояснили в минобре.

Выпускники, которые получат за сочинение незачет, либо пропустят его по уважительной причине, подтвержденной документально, смогут выполнить работу 5 или 19 мая.

В этом учебном году сроки неоднократно переносили из-за неблагоприятной эпидемической ситуации. Первоначально школьники должны были писать сочинение в декабре, затем 5 апреля. В итоге было принято решение остановиться на 15 апреля.

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Гость||

А про Конституцию что, темы не будет? И про Крым?

Гость||

Молодцы! Темы пишут заранее, а раньше во Владивостоке спрашивали.

Имя: Гость
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