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Учеба

Пензенским выпускникам назвали дату итогового сочинения

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Стало известно, когда выпускники пензенских школ будут писать итоговое сочинение. В расписание были внесены изменения из-за пандемии коронавируса.

Ранее планировалось, что экзамен состоится 2 декабря, однако Министерство просвещения России и Рособрнадзор приняли решение о переносе его на 5 апреля 2021 года.

Дополнительные даты - 21 апреля и 5 мая. Написать сочинение в эти дни смогут выпускники, которые при первой попытке получат незачет, либо пропустят основной основной срок по уважительной причине (ее необходимо подтвердить документально).

«Успешное написание итогового сочинения является для выпускников 11-х классов допуском к государственной итоговой аттестации. Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья вместо итогового сочинения вправе выбрать написание изложения», - пояснили в пресс-службе регионального правительства.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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