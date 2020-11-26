Пензенским выпускникам назвали дату итогового сочинения

26.11.2020 | 10:05

Стало известно, когда выпускники пензенских школ будут писать итоговое сочинение. В расписание были внесены изменения из-за пандемии коронавируса.

Ранее планировалось, что экзамен состоится 2 декабря, однако Министерство просвещения России и Рособрнадзор приняли решение о переносе его на 5 апреля 2021 года.

Дополнительные даты - 21 апреля и 5 мая. Написать сочинение в эти дни смогут выпускники, которые при первой попытке получат незачет, либо пропустят основной основной срок по уважительной причине (ее необходимо подтвердить документально).

«Успешное написание итогового сочинения является для выпускников 11-х классов допуском к государственной итоговой аттестации. Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья вместо итогового сочинения вправе выбрать написание изложения», - пояснили в пресс-службе регионального правительства.