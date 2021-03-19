Учеба

В Пензенской области COVID-19 болеют 80 школьников и детсадовцев

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По состоянию на пятницу, 19 марта, в Пензенской области коронавирусной инфекцией болеют 69 школьников в 14 муниципальных образованиях.

Также от COVID-19 лечатся 11 воспитанников детских садов в 8 районах, сообщили в пресс-службе Министерства образования Пензенской области.

По данным на 5 марта, COVID-19 в регионе болели 75 школьников и 9 дошколят. Была закрыта 1 школа в Кузнецке и 19 классов в 16 образовательных заведениях, а также 10 групп в 8 детских садах.

На данный момент из-за острой респираторно-вирусной инфекции распущены по домам ученики четырех классов в 4 школах, расположенных в Пензе и Спасском районе, а также воспитанники двух групп в 2 дошкольных образовательных учреждениях (в Пензенском и Спасском районах).

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Источник — фото pixabay.com
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