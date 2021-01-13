Весенние каникулы в пензенских школах сделают короче зимних

13.01.2021 | 15:59

В Пензенской области, согласно рекомендациям Министерства просвещения РФ, весенние каникулы у школьников начнутся 22 марта. К занятиям ребята должны будут вернуться 29-го числа.

Таким образом, школьники отдохнут от уроков 8 дней, те, у кого нет учебной нагрузки в субботу, - 9.

Данное расписание каникул является рекомендательным. Даты отдыха школьников каждое образовательное учреждение выбирает самостоятельно в зависимости от эпидемической ситуации.

Зимние каникулы длились в Пензенской области 14 дней: с 28 декабря по 10 января. Решение об их продлении не принималось. Ранее губернатор Иван Белозерцев отметил, что длительность перерыва в занятиях будет зависеть от ситуации с распространением коронавируса.

На 13 января в регионе зафиксировано 2 634 случая инфекции у несовершеннолетних. За период с 1-го по 13-е число специалисты выявили 295 заразившихся детей.