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Учеба

А. Воронков отреагировал на слухи о полном переходе на дистанционку

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В понедельник, 5 октября, врио министр образования Пензенской области Александр Воронков принял участие в разоблачении слухов о полном переходе некоторых регионов на дистанционное обучение.

Глава ведомства сделал репост на свою страницу в Instagram сообщения с официального аккаунта Минпросвещения России.

«Напоминаем, что образовательный процесс сегодня обеспечивается во всех регионах страны, а информация о якобы принятых решениях о переходе на дистанционное обучение в масштабах целого региона, распространяемая в СМИ, не соответствует действительности.

В рамках точечных мер, применяемых регионами в соответствии с рекомендациями органов здравоохранения, занятия приостановлены лишь в около 0,3% школ страны. Образовательная система Москвы же, в частности, находится на плановых каникулах, сведений об иных решениях не поступало», - говорится в сообщении.

Кроме того, уточняется, что общая ситуация по стране находится под непрерывным контролем. От регионов ежедневно поступает информация, которая регулярно проверяется Министерством просвещения России.

По состоянию на 2 октября в Пензенской области на карантин по коронавирусу закрыты 2 учебных заведения: школа № 2 в р. п. Беково и лицей в селе Малая Сердоба, - а также 33 класса в районах области и 6 групп детских садов в Заречном.

В течение минувшей недели в регионе после карантина по COVID-19 к занятиям приступили учащиеся восьми классов в трех районах: Пензенском, Бессоновском и Сердобском.

По ОРВИ закрыта школа № 1 в Белинском и 97 классов в области.

По данным на 5 октября, в Сурском крае за все время распространения опасной инфекции ею заразились 630 несовершеннолетних.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

Вот модераторам нравятся такие ссылки. Не удаляют

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Образовательная система Москвы же, в частности, находится на плановых каникулах,
Какие в начале октября плановые каникулы? Что вы несёте, господа. За этими якобы каникулами будет дистанционка.

Гость||

На дистанционку нужно было перевести детей с сентября, но Россию умом не понять.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

По состоянию на 2 октября в Пензенской области на карантин по коронавирусу
а в Пензе почему вы не пишете где и в какой школе карантин??? не хватит места писать??? в каждой школе один-два класса на карантине))

Имя: Гость
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