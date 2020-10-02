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Учеба

В Пензенской области 8 классов вышли с карантина по коронавирусу

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В течение недели в регионе 8 классов вышли с карантина по коронавирусу. Это произошло в трех районах: Пензенском, Бессоновском и Сердобском.

«На сегодняшний день по-прежнему остаются закрытыми 2 учебных заведения: школа № 2 в р. п. Беково и лицей в селе Малая Сердоба, - а также 33 класса в районах области и 6 групп детских садов в Заречном», - рассказали порталу PenzaInform.ru в пресс-службе Министерства образования Пензенской области.

По ОРВИ закрыта школа № 1 в Белинском и 97 классов в области.

«Колледжи так же, как и школы, уходят на дистанционное обучение в случае закрытия групп на карантин. Пока из колледжей, относящихся к региональной системе образования, ни один не закрыт», - добавили в министерстве.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

Отпустите детей, не рискуете их здоровьем и их родителей

Гость||

Отпустите детей

——

Запуганный, вирус не опасен для подавляющего большинства, тем более, для детей

demo||

Гость писал(a):

Отпустите детей, не рискуете их здоровьем и их родителей
Вам лишь бы не учиться!!!Отстаньте от детей!Дайте им спокойно закончить четверть!

Имя: Гость
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