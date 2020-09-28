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Учеба

В Пензе так и не решили проблему с льготным питанием школьников

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Качество бесплатного питания в школах необходимо тщательно контролировать. Об этом в понедельник, 28 сентября, на совещании в региональном правительстве заявил губернатор Иван Белозерцев.

Речь идет о младшеклассниках, которые с 1 сентября 2020 года получают горячий завтрак или обед на безвозмездной основе.

«Мы осуществляем питание более 55 500 учащихся начальной школы. Процесс запущен, контроль осуществляют депутаты, Роспотребнадзор и органы управления образования. Проблемы возникают, особенно на первоначальном этапе», - констатировал министр образования Александр Воронков.

По его словам, жалоб на некачественное питание и неполное меню стало меньше, однако остались вопросы по льготному питанию в Пензе.

Раньше льготы предоставлялись так: -50% на завтрак и -50% на обед. Сейчас завтраками детей, относящихся к данной категории, кормят бесплатно. «На обед город пока не изыскал 50%», - признал министр.

В целом, как отметил Александр Воронков, школы в областном центре справляются с этой нагрузкой. «Нарушений закона не выявлено, деньги доведены до школ, продукты закупаются», - заключил он.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

Поклали на обещания президента

Гость||

поэтому всех попросили написать заявления на завтраки ........

Гость||

пока сажать не начнут ,изменений не ждать.

Гость||

Задолбали младшими классами!!! Остальные школьники что - ни дети??? Сколько им не дай - все мало!!!

Гость||

Гость писал(a):

поэтому всех попросили написать заявления на завтраки ........
Нас не просили

Имя: Гость
Комментарий:

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